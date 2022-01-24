Екатеринбург
ФотоВидеоОлимпиада 2022ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоОлимпиада 2022ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
-8°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество24 января 2022 13:18

После повторной проверки Роспотребнадзор не выявил загрязнения воздуха в Екатеринбурге

Лабораторные исследования были проведены 24 января
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Специалисты отметили, что лабораторные исследования были проведены 24 января в пяти районах города

Специалисты отметили, что лабораторные исследования были проведены 24 января в пяти районах города

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Повторная проверка, проведенная Роспотребнадзором, не выявила загрязнений воздуха из-за смога в Екатеринбурге. Специалисты отметили, что лабораторные исследования были проведены 24 января в пяти районах города с учетом жалоб жителей в социальных сетях.

- Проверка была проведена по следующим адресам: переулке Трамвайном, д. 2, на улице Фронтовых бригад, 7, улице 8 Марта, 177-а, улице Главной, д. 30, улице Мичурина, д. 91. Превышений ПДК вредных веществ не установлено, - уточнили в пресс-службе Роспотребназора по Свердловской области.

Ранее стало известно, что возникший смог в Екатеринбурге не связан с тлеющими торфяниками. Ранее, активисты находили тлеющие очаги в районе озера Мелкое. Однако, в областном министерстве природных ресурсов пояснили, что загрязнение воздуха произошло совсем не из-за пожаров.

0