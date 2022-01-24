В МЧС объяснили причину смога в Екатеринбурге: торфяники не при чем

Удушливый запах держится из-за безветренной погоды. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Возникший смог в Екатеринбурге не связан с тлеющими торфяниками. Ранее, активисты находили тлеющие очаги в районе озера Мелкое. Однако, в областном министерстве природных ресурсов пояснили, что загрязнение воздуха произошло совсем не из-за пожаров.

Специалисты природоохраны в настоящий момент наблюдают за семнадцатью тлеющими торфяниками в области, которые покрыты снегом.

- Выбросы дыма, в том числе и на Палкинском торфянике, незначительны. Такой вывод позволяют сделать данные натурного обследования и информация видеосистемы обнаружения природных пожаров - Лесохранитель. Усиление тления торфа зимой, как правило, не происходит из-за низких температур и наличия снега», – сообщают в департаменте лесного хозяйства Свердловской области.

Как отмечают эксперты, забрасывать тлеющие торфяники снегом – бесполезно. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как отмечают эксперты, забрасывать тлеющие торфяники снегом – бесполезно, из-за слишком глубокого очага возгорания. А заливать такие пожары водой технически невозможно. Сами же очаги возгорания должны потухнуть из-за низкой температуры, остывания торфа, а весной их потушит паводок.

Эксперты ГУ МЧС России по Свердловской области также отметили, что смог в Екатеринбурге не связан с тлеющими торфяниками. А случился он из-за безветренной погоды.

- Образовавшийся смог на территории Екатеринбурга обусловлен тем, что в частном секторе активно используется печное отопление, а безветренная погода препятствует рассеиванию загрязняющих веществ в воздухе, - пояснили в ГУ МЧС России по Свердловской области.

Еще несколько дней Екатеринбург будет окутан дымкой и запахом гари. По данным уралгидрометцентра, предупреждение о смоге действует до вечера 26 января.

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