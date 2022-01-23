Причиной удушливого смога в Екатеринбурге могли стать торфяные пожары в пригороде

Пожар обнаружили в районе Палкинских каменных палаток Фото: Алексей БУЛАТОВ

Причиной удушливого смога, который завис над Екатеринбургом на несколько дней, могли стать торфяные пожары в пригороде. Активисты движения «Экодозор» во время прогулки вдоль реки Исеть в районе озера Мелкое нашли действующее возгорание общей площадью порядка 150 квадратных метров.

- Пожар обнаружили в районе Палкинских каменных палаток, на правом берегу Исети, на 300 метров южнее озера Мелкое. От воды всего 50 метров. Четыре действующих источника. Едкий дым стелется по руслу Исети. Берем его на заметку, сообщим в Авиалесоохрану и арендатору земли Северскому лесхозу, - рассказали в «Экодозоре».

Уральские синоптики предупреждали горожан о смоге, который продержится как минимум до 26 января Фото: Алексей БУЛАТОВ

Волонтеры сообщают, что лучше потушить возгорание сейчас, иначе весной до него будет сложно добраться. Сейчас же к месту можно дойти по льду реки.

Напомним, уральские синоптики предупреждали горожан о смоге, который продержится как минимум до 26 января, Неблагоприятные метеорологические условия первой степени установились с 20:00 21 января.

Кстати, из-за плохой видимости в ночь на 23 января три самолета не смогли приземлиться в екатеринбургском аэропорту «Кольцово». Лайнеры пришлось отправить на запасные аэродромы в Челябинске и Тюмени. К утру работа воздушной гавани перешла в штатный режим.