Маленький свердловчанин очень хотел большой телевизор. Фото: Иван МАКЕЕВ

Уральский Департамент противодействий коррупции и контроля подарил восьмилетнему Владу Ирикову телевизор. Как сообщает ДИП Свердловской области, мальчик вместе с мамой написали письмо на сайт елкажеланий.рф.

Маленький свердловчанин очень хотел большой телевизор, и его мечта сбылась. Вручить заветных подарок пришел Директор регионального департамента по борьбе с коррупцией Ильхам Ширалиев. Он пожелал Владу никогда не сдаваться и двигаться вперед.

- Мальчик, в свою очередь, рассказал о своих успехах в школе и о том, что мечтает стать фокусником. Юлия Ирикова от всего сердца поблагодарила директора департамента за визит и исполнение мечты, - рассказали в Департаменте информационной политики региона.

Ранее заместитель министра здравоохранения Свердловской области Елена Чадова подарила детям планшет. Как сообщает Минздрав, 7-летний Ваня и 6-летняя Кира с синдромом дауна тоже написали перед Новым годом письмо на «Елку желаний».