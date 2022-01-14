Заветные подарки дети получили в канун старого Нового года. Фото: Минздрав Свердловской области

Заместитель министра здравоохранения Свердловской области Елена Чадова подарила детям планшет. Как сообщает Минздрав, 7-летний Ваня и 6-летняя Кира с синдромом дауна написали перед Новым годом письмо на «Елку желаний».

- На Новый год каждый ребёнок верит в исполнение желаний, особенно новогодних чудес и подарков ждут дети с ограниченными возможностями здоровья, которые нуждаются в дополнительном внимании и тепле, - поделилась Елена Чадова.

Малыши написали письмо на «Елку желаний». Фото: Минздрав Свердловской области

Заветные подарки дети получили в канун старого Нового года. Ваня весь вечер ходил с планшетом «в обнимку» фотографировал, снимал видео и танцевал. Родители Киры также поблагодарили министра за подарок и праздничное настроение.

Напомним, что в Екатеринбурге стартовала благотворительная акция «Елка желаний», в рамках которой любой желающий сможет предстать в роли доброго волшебника, исполнив чью-то заветную мечту.