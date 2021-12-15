Исполнить чью-то мечту сможет каждый Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новый год – это то волшебное время, когда все люди загадывают свои самые заветные желания и усиленно верят в чудеса. И именно в этот период маленькое чудо может совершить абсолютно каждый.

Желания загадывали тяжелобольные дети, из неблагополучных или многодетных семей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Так, в преддверии этого замечательного праздника в Екатеринбурге стартовала благотворительная акция «Елка желаний», в рамках которой любой желающий сможет предстать в роли доброго волшебника, исполнив чью-то заветную мечту.

«Елку желаний» уже второй год подряд устанавливают в парке «Россия – моя история» при поддержке Волонтёрского центра РМК и Благотворительного фонда РМК. Ее украсят 3092 шарика с желаниями детей с особенностями развития или же детей из кризисных семей.

Акция продлится до конца февраля Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свои желания написали ребята со всех уголков Свердловской области. В основном они просят конструктор LEGO и другие игрушки, ноутбуки и планшеты. Но на открытках в виде новогодних шариков также можно встретить очень необычные желания. Например, 12-летняя Ирина Морозова мечтает попробовать большую коробку Ferrero Rocher в новогоднем цирке. А 9-летний Даниил Хуснияров мечтает съездить в Великий Устюг.

Первыми исполнить желания детей смогли уральские артисты и спортсмены.

Известный спортсмен Иван Алыпов подарит 11-летнему Сергею Мусихину лыжи Фото: Алексей БУЛАТОВ

Так член олимпийской сборной команды России по лыжным гонкам на Олимпиаде в Турине Иван Алыпов снял с елки очень символичную открытку. Он исполнит мечту 11-летнего Сергея Мусихина из Красноуфимского района подарит ему лыжи.

- Я очень рад принимать участие в этой акции, потому что желания детей, особенно в такое праздничное время, мотивирует к чему-то стремиться и сделать кого-то счастливым. Сереже я подарю хороший комплект, лыжи, палки, ботинки и научу его кататься. Надеюсь, что это будет мотивировать его заниматься спортом, чтобы он был здоровым, сильным и выносливым, - рассказал Иван Алыпов.

Артему Мусихину из Красноуфимского района актер театра и кино Сергей Белов подарит игрушку «полицейский набор» Фото: Алексей БУЛАТОВ

А его младшему брату 9-летнему Артему Мусихину актер театра и кино Сергей Белов подарит игрушку «полицейский набор».

- За спокойствие нашей страны можно не волноваться, если у нас ребята уже с таких ранних лет мечтают стать полицейскими, - рассказал Сергей Белов.

первый проректор УрФУ Дмитрий Бугров подарит 8-летнему Всеволоду Рыжкову детский спортивный комплекс Фото: Алексей БУЛАТОВ

Также первый проректор УрФУ Дмитрий Бугров подарит 8-летнему Всеволоду Рыжкову с синдромом ангельмана из Полевского детский спортивный комплекс.

- В тот год, когда мы выходим на финишную прямую всемирных летних студенческих игр 2023 года, наверное, это правильная мечта ребенка – мечта о спортивном комплексе, - говорит Дмитрий Бугров.

Елку украсили шарики с 3092 желаниями детей со всех уголков Свердловской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

В рамках акции «Елка желаний» волонтеры благотворительного фонда «Дорогами добра» проведут тренинги для добровольцев, которые в роли Дедов морозов и Снегурочек отправятся к детям и ветеранам, чтобы доставить подарки и поздравить с праздником.

В этом году акция «Елка желаний» проходит до конца февраля. Если вы тоже хотите принять участие в акции и исполнить чью-то мечту, можно заполнить анкету на сайте фонда или позвонить в офис Деда Мороза по телефону 213-05-31.

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