В Ельцин-центре Екатеринбурга изменили правила входа по QR-кодам

QR-коды и медицинские документы нужно предъявлять непосредственно при входе на площадки мероприятий Фото: Алексей БУЛАТОВ

В екатеринбургском Ельцин-центре ввели новые правила посещения из-за введения системы QR-кодов. Известно, что на мероприятия в кино-конференц-зале и на другие площадки можно попасть только по «коду-пропуску» или при наличии справки о вакцинации, а также медотвода.

- QR-коды и медицинские документы нужно предъявлять непосредственно при входе на площадки мероприятий: для входа в здание Ельцин Центра QR-код не требуется, - уточнили в пресс-службе Ельцин-центра.

Напомним, ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ, по которому с 20 января в торговых центрах не будут требовать QR-коды.

Согласно документу, с 20 января 2022 году система QR-кодов возвращается, однако список учреждений, где будут требовать коды, будет ограничен. Так, например, сокращен перечень государственных учреждений, где понадобятся коды.