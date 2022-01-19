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Общество19 января 2022 14:29

В Ельцин-центре Екатеринбурга изменили правила входа по QR-кодам

Чтобы попасть на тематические площадки, будет необходим «код-пропуск»
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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QR-коды и медицинские документы нужно предъявлять непосредственно при входе на площадки мероприятий

QR-коды и медицинские документы нужно предъявлять непосредственно при входе на площадки мероприятий

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В екатеринбургском Ельцин-центре ввели новые правила посещения из-за введения системы QR-кодов. Известно, что на мероприятия в кино-конференц-зале и на другие площадки можно попасть только по «коду-пропуску» или при наличии справки о вакцинации, а также медотвода.

- QR-коды и медицинские документы нужно предъявлять непосредственно при входе на площадки мероприятий: для входа в здание Ельцин Центра QR-код не требуется, - уточнили в пресс-службе Ельцин-центра.

Напомним, ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ, по которому с 20 января в торговых центрах не будут требовать QR-коды.

Согласно документу, с 20 января 2022 году система QR-кодов возвращается, однако список учреждений, где будут требовать коды, будет ограничен. Так, например, сокращен перечень государственных учреждений, где понадобятся коды.