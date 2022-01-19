В крещенские купели окунулись более 15 тысяч свердловчан

Крещенские купания проходят без происшествий Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области во время Крещения в купели окунулись больше 15 тысяч человек, на территории области организовали 92 места массового купания. При этом в уральской столице в христианском празднике приняли участие более четырех тысяч человек.

- Крещенские купания проходят без происшествий. Купели и иордани оборудованы местами обогрева, безопасными подходами и спусками, а также точками с горячими напитками. На местах купаний дежурят спасатели, медицинские бригады и сотрудники полиции, - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Ранее стало известно, что мэр Екатеринбурга Алексей Орлов вместе с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым окунулся в крещенскую купель. Как сообщает глава города на своей странице в Instagram, для проведения православного ритуала он выбрал прорубь в Малом Истоке.