В Свердловской области общепиту запретят работать по ночам

Общепит будет работать только днем Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 27 января 2022 года в Екатеринбурге и Свердловской области кафе, бары и рестораны прекратят работу в ночное время с 23 до 6 часов. Соответствующий указ подписал губернатор Евгений Куйвашев.

Работу заведений общепита разрешили с 22 декабря прошлого года, когда в больницах Свердловской области стали массово освобождаться койки, занятые больными с коронавирусом, а статистика по заболеваемости резко пошла на спад.

После новогодних каникул количество заболевших коронавирусом вновь начало расти, однако роста числа тяжелых больных пока не наблюдается.

Тем не менее, глава региона Евгений Куйвашев решил подстраховаться и перевести треть чиновников на дистант, а также частично вернуть систему QR-кодов в Свердловской области. В частности они нужны в санаториях, однако их не будут требовать в торговых центрах.