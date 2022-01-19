Главный эпидемиолог Свердловской области назвала причину роста случаев COVID-19

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области вновь ухудшилась Фото: Алексей БУЛАТОВ

После новогодних праздников в Екатеринбурге и Свердловской области наблюдается рост новых случаев заражения коронавирусом. Сейчас власти решают вопрос о том, продлить на Среднем Урале QR-каникулы, или нет.

Главный эпидемиолог Свердловской области Галина Борисевич считает, что именно QR-каникулы стали причиной роста новых случаев COVID-19.

- Мы связываем рост с QR-каникулами. Две недели прошло с первых случаев заражения, и сейчас мы получили рост заболеваемости. Однако, стоит отметить, на более тяжелом стационарном этапе роста заболеваемости не фиксируется. То есть, не фиксируется заполнение коек в том количестве, как идет прирост вновь выявленных случаев, - рассказала Галина Борисевич в эфире радио «Комсомольская правда».

Отметим, что с 1 февраля в Уральский лесотехнический университет перестанут пускать на очные занятия студентов без QR-кода. До 1 марта 2022 года все студенты Свердловской области должны привиться от коронавируса.