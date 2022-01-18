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Общество18 января 2022 12:07

Экс-депутат свердловского заксобрания, требовавший отменить результаты выборов, отозвал свой иск

Судебное производство по делу прекращено
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Известно, что сторонам дали пять дней на обжалование такого решения. Фото: социальные сети Валерия Савельева

Известно, что сторонам дали пять дней на обжалование такого решения. Фото: социальные сети Валерия Савельева

Бывший депутат законодательного собрания Свердловской области Валерий Савельев, требовавший отменить итоги сентябрьских выборов 2021 года, отказался от своего иска. Чиновник выдвигал свою кандидатуру, однако проиграл представителю КПРФ Александру Ивачеву.

Валерий Савельев обвинял Александра Ивачева в том, что за него проголосовали избиратели, которые не имели на это право, но глава КПРФ не согласен с этим мнением и считает, что действия депутата согласованы с руководством «Единой России», так как он возглавляет чкаловское отделение партии.

- В ходе судебного заседания представителем административного истца было заявлено ходатайство об отказе от иска и прекращении производства по делу. Суд определил принять отказ Савельева от административного иска. Производство по делу прекращено, - уточнили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Известно, что сторонам дали пять дней на обжалование такого решения.