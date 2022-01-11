Уральский экс-депутат потребовал отменить результаты прошедших выборов в Заксобрание

Единорос обратился в суд. Фото: Валерий Савельев Facebook

Уральский экс-депутат Валерий Савельев потребовал отменить результаты прошедших выборов в Заксобрание. Об этом сообщает глава свердловского отделения КПРФ Александр Ивачев на своей странице в Facebook.

- Судя по всему, это хорошо подготовленный и спланированный ход, так как определение суда вышло в последний рабочий день 2021 года, что сильно усложняет защиту, - пишет победивший в этом округе депутат.

Валерий Савельев обвиняет Александра Ивачева в том, что за него проголосовали избиратели, которые не имели на это право, но глава КПРФ не согласен с этим мнением и считает, что действия депутата согласованы с руководством «Единой России», так как он возглавляет чкаловское отделение партии.

- Не знаю, понимают ли авторы этой инициативы, какие политические последствия она за собой влечёт, но скоро они их почувствуют, - добавил Александр Ивачев.

Напомним, что в сентябре 2021 года избирательный комитет Свердловской области подвел итоги выборов в Законодательное собрание региона после обработки 100 % бюллетеней. Первое место по количеству голосов заняла партия «Единая Россия», набравшая 35,56% голосов.