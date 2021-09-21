Избирком озвучил окончательные итоги выборов в Заксобрание Свердловской области

Первое место по количеству голосов заняла партия «Единая Россия», набравшая 35,56% голосов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Избирательный комитет Свердловской области подвел итоги выборов в Законодательное собрание региона после обработки 100 % бюллетеней. Первое место по количеству голосов заняла партия «Единая Россия», набравшая 35,56% голосов. Следующие позиции в рейтинге распределились следующим образом.

Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" - 22,98%

Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ - 14,50%

Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России - 9,35%

Политическая партия "НОВЫЕ ЛЮДИ" 9,19%

Остальные партии набрали меньше пяти процентов голосов.

Напомним, минувший Единый день голосования наверняка запомнится в Свердловской области как минимум тем, что впервые он длился три дня, а не один. Приходить на участки и голосовать избиратели начали еще в пятницу 17 сентября. Причем тогда образовались настоящие очереди из желающих поставить галочку в бюллетенях.