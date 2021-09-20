Уральцы избрали в свердловское Заксобрание пятую партию

Выборы шли на протяжении трех дней Фото: Алексей БУЛАТОВ

Минувший Единый день голосования наверняка запомнится в Свердловской области как минимум тем, что впервые он длился три дня, а не один. Приходить на участки и голосовать избиратели начали еще в пятницу 17 сентября. Причем тогда образовались настоящие очереди из желающих поставить галочку в бюллетенях.

СТАРЫЕ НОВЫЕ ДЕПУТАТЫ

- Многим удобно зайти на участок перед работой в пятницу, чтобы освободить выходные, - объяснял Владимир Русинов, председатель избирательной комиссии Свердловской области.

Явка на минувших выборах составила около 49%. Это предварительные данные, которые в понедельник назвал губернатор Евгений Куйвашев.

- Хороший показатель, который говорит о сознательности и активности уральцев, -охарактеризовал явку глава региона.

Особенным минувшее голосование сделало и то, что мы выбирали новый состав Государственной думы. Если говорить о том, кто из наших свердловских кандидатов, избиравшихся по одномандатным округам, занял места в ней, то тут обошлось без особенных сюрпризов. По предварительным данным, по всем семи округам победили кандидаты от партии «Единая Россия», многие из которых итак уже являются депутатами в Госдуме.

От Свердловского округа по предварительным данным победил Андрей Альшевских. От Каменского - Лев Ковпак. В Березовском округе лидером оказался Сергей Чепиков. В Абсестовском - Максим Иванов. Больше всего голосов избирателей Первоуральского округа собрал Зелимхан Муцоев, а Серовского - Антон Шипулин, знаменитый биатлонист, который несколько лет назад ушел из спорта в политику и стал депутатом Госдумы.

Среди кандидатов-победителей лишь Константин Захаров, ставший лидером в Нижнетагильском округе, не был ранее депутатом. Он сотрудник «Уралвагонзавода».

НОВИЧКИ

На прошедших выборах мы выбирали также и новый состав Законодательного собрания Свердловской области. По предварительным данным, больше всего голосов собрала партия «Единая Россия» - больше 33%. На втором месте КПРФ - 22%. Третье заняли представители «Справедливой России» - у них больше 14%. На четвертом «Новые люди», собравшие около 12% голосов. Они впервые войдут в региональный парламент. Замыкает список ЛДПР - у них примерно 7%.

В свердловское Заксобрание войдут пять партий Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

За тем, как проходили выборы в Свердловской области, следили представители Центра общественного наблюдения. Накануне они подвели итоги своей работы. В частности, его представители рассказали о том, что голосование на одном из участков было частично признано недействительным.

- В Железнодорожном районе на одном из участков наблюдатели обратили внимание на то, что один из сейф-пакетов неправильно упакован. У него были повреждения. В итоге принято решение избирательной комиссии признать голосование по бюллетеням в этом пакете не действительными. Все остальные голоса действительны, - рассказывала Татьяна Мерзлякова, уполномоченная по правам человека в Свердловской области.

ПРОДУКТОВЫЕ КАРТОЧКИ ДОСТАЛИСЬ НЕ ВСЕМ

Одной из особенностей минувшего трехдневного голосования в Свердловской области стали продуктовые карточки, которые выдавали пенсионерам. Каждая была номиналом в 150 рублей. Потратить эти деньги можно в продуктовых магазинах сети «Пятерочка». К сожалению, без проблем тут не обошлось. Многие избиратели, получившие их, потом звонили в избирательные комиссии и жаловались на то, что карточкой просто невозможно воспользоваться.

- Звонили с жалобами, что карты не активированы, - рассказывала «КП» - Екатеринбург» Наталья Пирогова, председатель избирательной комиссии, работавшей во Дворце молодежи в Екатеринбурге.

В самой сети продуктовых магазинов позже отметили, что в работе карточек действительно наблюдались технические сбои. Тем, кто с ними столкнулся, представители сети рекомендовали обратиться на «горячую линию» магазина: 8 (800) 555-55-05 (звонок по России бесплатный).

Была и другая проблема: карточку выдавали не всем, кто мог на нее претендовать, - якобы из-за большого наплыва избирателей и длинных очередей про некоторых просто забыли. На это, например, пожаловались избиратели с участка в гимназии №9.

- То, что было сделано у нас в этот раз, думаю, было не очень продумано, - отметила Татьяна Мерзлякова. - Это огорчило и членов избирательных комиссий, которым пришлось отвечать за это, и очень сильно это огорчило наших пенсионеров. Получилось, что не всем хватило. Кто-то посчитал, что пенсионеров придет меньше. Думаю, кто-то перед ними должен извиниться.