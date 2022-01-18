В Екатеринбурге экс-полицейского из отдела по борьбе с мошенничеством осудили за взятку

Силовика приговорили к двум годам лишения свободы в колонии общего режима Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге вынесли приговор бывшему 36-летнему полицейскому из отдела отделения по борьбе с мошенничеством, который взял 300 тысяч рублей за прекращение уголовного дела, но не собирался на него влиять. Его приговорили к двум годам лишения свободы в колонии общего режима.

- Проведен осмотр места происшествия, допрошен ряд свидетелей, проведены несколько очных ставок, проверка показаний на месте, изучена детализация телефонных соединений фигуранта и ряда иных лиц, - рассказал старший помощник руководителя Следственного комитета (СКР) по Свердловской области Александр Шульга.

Силовика признали виновным по части 3 статьи 159 УК РФ (Мошенничество в крупном размере, совершенное лицом с использованием своего служебного положения). Следствие установило, что до конца июня 2017 года подсудимый занимал на должность оперуполномоченного по особо важным делам. Он был в отделе по раскрытию преступлений против собственности управления уголовного розыска ГУ МВД России по Свердловской области.

Бывший полицейский узнал, что в отношении двоих жителей Екатеринбурга проводятся проверочные мероприятия по сообщению о грабеже. Силовика попросили повлиять на прекращение этой проверки. Полицейский согласился сделать это за 300 тысяч рублей. Деньги за он получил днем 19 июля 2017 года в районе СНТ «Березка» в Верх-Исетском районе. При этом оперативник не имел нужных полномочий, чтобы повлиять на ход дела, и не собрался стараться.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области сообщил, что полицейского уволили по отрицательным мотивам в связи с грубым нарушением служебной дисциплины.

- Выявили и изобличили фигуранта наши коллеги из регионального ФСБ, которые, получив информацию о мошеннических действиях, осуществили необходимые оперативно-разыскные мероприятия, направленные на изобличение предателя интересов службы, - отметил Горелых.

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