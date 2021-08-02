В Екатеринбурге полицейского из отдела по борьбе с мошенничеством будут судить за взятку

Экс-полицейский пошел под суд за взятку Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге будут судить бывшего оперативника из отдела по борьбе с мошенничеством за то, что он предложил закрыть уголовное дело двух жителей города, подозреваемых в грабеже, за 300 тысяч рублей. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

- По версии следствия, в период времени до 30 июня 2017 года к обвиняемому обратился знакомый и сообщил о проведении в отделе полиции № 6 УМВД России по городу Екатеринбургу процессуальной проверки по факту хищения имущества его знакомыми, - говорится в сообщении.

Силовика попросили повлиять на прекращение этой проверки. Полицейский пообещал сделать это за 300 тысяч рублей. Деньги за свою услугу он получил днем 19 июля 2017 года в районе СНТ «Березка» в Верх-Исетском районе. Уточняется, что на самом деле оперативник не имел нужных полномочий, чтобы повлиять на ход дела.

- Полицейский каких-либо действий, которые могли бы повлиять на процессуальное решение, не предпринимал и не собирался предпринимать, - заявил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

Бывшего полицейского разоблачили сотрудники регионального ФСБ. Следователи уже осмотрели место происшествия, допросили очевидцев и провели несколько очных ставок. Силовика обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере). Ему грозит до шести лет лишения свободы.

Обвиняемый свою вину отрицает. Сейчас уголовное дело с обвинительным заключением, которое утвердила прокуратура, отправили в Верх-Исетский районный суд.

Начальника пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых рассказал, что сотрудника, о котором идет речь, уволили с должности оперуполномоченного отдела полиции № 1 УМВД по городу Екатеринбургу еще 21 сентября 2020 года.

- Сотрудник, о котором идет речь, был уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам в связи с грубым нарушением служебной дисциплины, - объяснил он.