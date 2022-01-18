На Урале заблокировали 24 сайта, на которых можно было купить алкоголь ночью

По закону продавать алкоголь дистанционно нельзя Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Урале заблокировали 24 сайта, которые занимались доставкой алкоголя. На этих интернет-ресурсах можно было купить спиртное ночью. Также его там могли купить подростки, сообщает прокуратура Свердловской области.

- При этом на сайте указаны ассортимент и стоимость алкогольной продукции, способы оплаты и доставки, - говорится в сообщении.

По закону продавать алкоголь дистанционно нельзя. По результатам проверки прокуратура Пригородного района направила в суд административное исковое заявление о признании информации запрещенной к распространению России. Также ведомство потребовало включить сайты в реестр, содержащих запрещенную информацию.

Суд удовлетворил исковые требования. Сейчас все 24 сайта заблокированы, информация изъята из публичного доступа.

Ранее на Урале по требованию прокуратуры Байкаловского района заблокировали четыре сайта по продаже алкоголя с доставкой. На них также были указаны ассортимент и стоимость алкогольной продукции, телефон для связи с оператором и способы оплаты.

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