На Урале заблокировали четыре сайта по продаже алкоголя с доставкой

На сайтах незаконно продавали алкоголь Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Урале по требованию прокуратуры Байкаловского района заблокировали четыре сайта по продаже алкоголя с доставкой, в том числе в ночное время. На них были указаны ассортимент и стоимость алкогольной продукции, телефон для связи с оператором, способы оплаты, а также условие, при котором возможна доставка ночью - покупка сувениров. В ведомстве отметили, что на этих сайтах свободно могли приобрести алкоголь и несовершеннолетние.

- В силу подп. 14 п. 2 ст. 16 Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания не допускаются дистанционным способом, - объяснили в пресс-службе прокуратуры.

Представители ведомства направили в суд исковое заявление о признании информации на сайтах запрещенной к распространению и включению их в Единый реестр страниц в сети, содержащих информацию, распространение которой в РФ запрещено. Суд удовлетворил исковые требования прокуратуры.