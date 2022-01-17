Торговая точка проработала год. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Екатеринбурге на территории фуд-маркета в ТЦ Гринвич закрылся киоск осознанного питания «Мы есть». Торговая точка проработала год и была ориентирована на блюда из натуральных продуктов сбалансированного содержания.

- Наш киоск на фудкорте закрылся, но матчу и кофе с собой можно взять и в кафе, - сообщается на официальной странице в Instagram «Мы есть».

По словам ресторатора Татьяны Заводской, она и ее команда хотят сфокусироваться «на кафе и наших зеленых проектах». Торговая точка, которую планируют развивать, также находиться в Гринвиче под названием «Полезное кафе».

Напомним, что в центре Екатеринбурга продают ресторан грузинской кухни «Чача-Рача». Владельцы заведения общепита, которое находится по адресу Малышева, 27 рядом с улицей Вайнера и Хохрякова, заверили, что у него есть готовая актуальная концепция и оценили его как готовый бизнес.