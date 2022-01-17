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Общество17 января 2022 12:46

Фигуранта дела о массовом отравлении алкоголем на Урале собираются лишить гражданства

У 54-летнего Надира Мамедова уже изъяли паспорт
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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У обвиняемого уже изъяли российский паспорт, гражданином нашей страны он уже не является

У обвиняемого уже изъяли российский паспорт, гражданином нашей страны он уже не является

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Фигуранта уголовного дела о массовом отравлении метиловым спиртом на Урале лишили гражданства Российской Федерации. 54-летнего Надира Мамедова арестовали еще в октябре прошлого года.

- У обвиняемого уже изъяли российский паспорт, гражданином нашей страны он уже не является, - рассказал «КП-Екатеринбург» пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Напомним, в Екатеринбурге от отравления нелегальным алкоголем, который продавался на Ботаническом рынке, погибли больше 30 человек. По факту отравления метиловым спиртом возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ. Наказание за это преступление предусмотрено вплоть до 10 лет лишения свободы.