В Краснотурьинске под лед провалился трактор, очищающий снег на месте будущей купели

Фото: группа ВКонтакте «Инцидент Краснотурьинск»

На Урале уже во второй раз в этом году тонет техника во время подготовки крещенской купели. Сегодня, в понедельник, 17 января, ушел под лед трактор, очищающий снег в Краснотурьинске.

- На Водной ушел под лед трактор, вычищавший территорию под крещенскую купель, - рассказали очевидцы в группе ВКонтакте «Инцидент Краснотурьинск».

Сейчас технику вытягивают из-подо льда. Водитель не пострадал.

Недавно во время подготовки крещенской купели под лед провалился трактор в Серове. Водителю техники удалось выбраться самостоятельно.

Отметим, крещение Господне отмечают 19 января. По традиции в этот день жители купаются в проруби, несмотря на мороз и холод.