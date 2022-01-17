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Происшествия17 января 2022 8:51

В Краснотурьинске под лед провалился трактор, очищающий снег на месте будущей купели

Недавно такой же инцидент произошел в Серове
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
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Фото: группа ВКонтакте «Инцидент Краснотурьинск»

Фото: группа ВКонтакте «Инцидент Краснотурьинск»

На Урале уже во второй раз в этом году тонет техника во время подготовки крещенской купели. Сегодня, в понедельник, 17 января, ушел под лед трактор, очищающий снег в Краснотурьинске.

- На Водной ушел под лед трактор, вычищавший территорию под крещенскую купель, - рассказали очевидцы в группе ВКонтакте «Инцидент Краснотурьинск».

Сейчас технику вытягивают из-подо льда. Водитель не пострадал.

Недавно во время подготовки крещенской купели под лед провалился трактор в Серове. Водителю техники удалось выбраться самостоятельно.

Отметим, крещение Господне отмечают 19 января. По традиции в этот день жители купаются в проруби, несмотря на мороз и холод.