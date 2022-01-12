В Серове во время подготовки крещенской купели под лед провалился трактор

Фото: паблик Вконтакте «Екатеринбург-Серов Online»

В Серове во время подготовки крещенской купели в 20 метрах от берега утонул трактор, инцидент произошел днем 12 января. Техника ушла под воду частично, водителю удалось выбраться самостоятельно, очевидцы сообщают, что он во время происшествия не пострадал. Об этом пишет паблик Вконтакте «Екатеринбург-Серов Online».

Как будут доставать трактор, пока неизвестно, на место прибыли представители компании, которой принадлежит спецтехника. От комментариев они отказались.

Фото: паблик Вконтакте «Екатеринбург-Серов Online»

Напомним, крещение Господне отмечают 19 января. По традиции в этот день жители купаются в проруби, несмотря на мороз и холод. Синоптики рассказали, какая будет погода на Крещение 2022 в Екатеринбурге.

- В ближайшие сутки будет морозная погода, затем потеплеет, на данный момент, неизвестно, продержится ли теплая погода к Крещению или снова похолодает, - рассказала синоптик Уральского Гидрометцентра Галина Шепоренко журналисту «КП-Екатеринбург».