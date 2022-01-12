Погода на Крещение 2022 года в Екатеринбурге и Свердловской области: ждать ли мороз

На Крещение 2022 года температура днем будет колебаться от -5 до -7, ночью -12 градусов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Крещение Господне отмечают 19 января. По традиции в этот день жители Екатеринбурга купаются в проруби, несмотря на мороз и холод. Синоптики рассказали, какая будет погода на Крещение 2022 в Екатеринбурге.

- В ближайшие сутки будет морозная погода, затем потеплеет, на данный момент, не известно продержится ли теплая погода к Крещению или снова похолодает, - рассказала синоптик Уральского Гидрометцентра Галина Шепоренко журналисту «КП-Екатеринбург».

Прогноз 12 января 2022 года в Екатеринбурге по данным Уральского Гидрометцентра: днем столбики термометров покажут -15 градусов, ночью температура упадет до -21 градуса.

Прогноз 13 января 2022 года в Екатеринбурге: днем ожидается -11 градусов, такая же погода сохранится и ночью.

Прогноз 14 января 2022 года в Екатеринбурге: днем столбики термометров покажут -6 градусов, а ночью температура воздуха прогреется до -5 градусов.

Прогноз 15 января 2022 года в Екатеринбурге: днем температура воздуха будет -4 градуса, ночью -9 градусов.

Прогноз 16 января 2022 года в Екатеринбурге: днем столбики термометров покажут -7 градусов, ночью температура воздуха опустится до -13 градусов.

Прогноз 17 января 2022 года в Екатеринбурге: днем температура ожидается -9 градусов, ночью резко похолодает до -15 градусов.

Прогноз 18 января 2022 года в Екатеринбурге: днем температура будет -6 градусов, в ночь перед Крещением столбики термометров покажут -8 градусов.

По предварительному прогнозу синоптиков «Яндекс.погоды», на 19 января 2022 года, утром ожидается -7 градусов, но ощущаться будет как -12 градусов. Днем столбики термометра будут колебаться от -5 до -7 градусов, по ощущениям -11 градусов. Вечером температура будет в пределах -9 градусов, но ощущаться будет как -15 градусов. Ночью температура составит -12, а по ощущениям -17 градусов.

По предварительному прогнозу синоптиков на 19 января 2022 года весь день будет проходить снег, но осадки будут не значительными.

Кстати, в прошлом 2021 году погода на Крещение была морозной. Столбики термометров 19 января 2021 года показывали до -25 градусов. Крещенские морозы настигали Средний Урал волнообразно, и такие колебания были до конца января.