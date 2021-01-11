Православные верующие празднуют Рождество Христово с 18 на 19 января. По традиции люди окунаются в прорубь и набирают святую воду на год вперед. Как правила в эти дни стоят лютые морозы, а в народе их принято называть крещенскими. Правда, последние пару лет на Среднем Урале температура воздуха не превышала минус 15 градусов, в 2020 пришлось закрывать десятки купелей. Рассказываем, какая погода будет в Свердловской области и Екатеринбурге на Крещение 2021 года.- Крещенские морозы стали какими-то нетрадиционными. Но в этом году погода в январе достаточно морозная. Поэтому крещенские морозы на уровне 25-27 градусов будут. В Екатеринбурге тоже до минус 25 градусов 19 января, - сообщила Галина Шепоренко, главный синоптик Свердловской области.По словам синоптиком, смягчения погоды 14 января, затем снова похолодание. Морозы будут настигать волнообразно, в 19 числах температура вновь опустится, и такие колебания обещают до конца января.- Циклон несет сильные снегопады на Южный Урал, перепадет снега и южным районам Свердловской области. С уходом циклона в Северный Казахстан осадки ослабеют и на время прекратятся, а мороз 11–13 января охватит большую территорию: север европейской части России, Урал. Похолодает от 21 до 27 градусов, - уточняет Шепоренко.