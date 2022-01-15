Главный эпидемиолог Екатеринбурга назвал причину роста заболеваемости COVID-19

В Свердловской области ухудшается ситуация с коронавирусом Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов назвал причину роста заболеваемости коронавирусом в Свердловской области. По его словам, резкие скачки, которые наблюдаются ежедневно, связаны с новогодними праздниками.

- Мы ежегодно наблюдаем рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями после новогодних каникул. Иногда чуть раньше, когда-то чуть позже, но всегда примерно в этот период, - говорит Александр Харитонов.

По его словам, свою роль сыграло то, что во время каникул мало кто из уральцев обращается к врачам, поэтому возникает так называемый «отложенный эффект».

Напомним, что 15 января в Екатеринбурге и Свердловской области зарегистрировали 612 новых случаев заражения коронавирусом, из которых чуть больше трети приходятся на уральскую столицу.

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