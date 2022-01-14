В Екатеринбурге жители двух микрорайонов согласились со сносом домов по программе реновации

Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга

В Екатеринбурге жители двух микрорайонов, включенных в программу реновации, согласились со сносом своих старых домов, горожане изъявили желание переехать в другое место, всего в программу комплексного развития территории входят 23 дома.

- Жители всех домов в квартале улиц Шефской – Энтузиастов – Баумана выразили согласие на участие в КРТ. Также единогласно проголосовали за участие в проекте горожане, проживающие в домах в квартале улицы Донбасской – переулков Черниговского – Суворовского, - уточнили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

При этом продолжается подсчет голосов жителей домов на улице Краснофлотцев, он завершится 3 февраля. В городской администрации напомнили, что реализация проектов КРТ позволит повысить качество жизни екатеринбуржцев и уровень обеспеченности жильем, создать новую социальную, транспортную и инженерную инфраструктуру.