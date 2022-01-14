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Общество14 января 2022 13:33

Заброшенную больницу в Зеленой Роще Екатеринбурга исключили из списка исторических памятников

Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин

Постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин

Фото: Евгений СТОЯНОВ

Заброшенную больницу, которая расположена в зеленой роще Екатеринбурга, исключили из реестра объектов культурного наследия, то есть теперь здание не будет являться памятником и не представляет историческую ценность. Постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

- Исключить из Единого государственного реестра объектов культурного наследия народов Российской Федерации объект культурного наследия регионального значения «Клиническая больница скорой помощи. Комплекс» 1938 года, расположенный по адресу улица 8 Марта, 78а, - говорится в постановлении.

Ранее о судьбе здания высказался губернатор Свердловской области. По его словам, на месте заброшенной больницы будет построен большой медицинский центр. Уже существует договоренность меценатами: это и Игорь Алтушкин, и Андрей Козицын, и Андрей Симановский. Он заверил, что никакого намека на памятник там уже нет. И если речь идет о современном медицинском центре, то, конечно, нужно строить новое здание, а старое – сносить.