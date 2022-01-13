На месте заброшенной больницы в Зеленой Роще на деньги Алтушкина, Козицына и Симановского построят современный медицинский центр

Фото: Евгений СТОЯНОВ

Здание клинической больницы в Зеленой Роще в Екатеринбурге заброшено уже более 20 лет. Изначально были планы восстановить медицинское учреждение. Однако на итоговой пресс-конференции 2021 губернатор Евгений Куйвашев заявил о том, что здание заброшенной больницы снесут. На его месте появится современный медицинский центр.

- На месте заброшенной больницы будет построен большой медицинский центр. Мы уже договорились с нашими меценатами: это и Игорь Алтушкин, и Андрей Козицын, и Андрей Симановский. Никакого намека на памятник там уже нет. И если мы говорим о современном медицинском центре, то, конечно, нужно строить новое здание, а старое – сносить. Сохранять его нет смысла. Над проектом здания работают иностранные проектировщики. Это будет один из самых современных медицинских центров в нашей стране.

Здание больницы было построено в 1939 году. В больнице находился ожоговый центр, кардиология, а еще там базировалась станция скорой медицинской помощи. С 2000 года медицинский центр пустует. В заброшенном здании частенько собираются подростки, кроме того там регулярно устраивают поджоги.