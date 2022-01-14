Эксперт назвал причины всплеска заболеваемости COVID-19 на Урале

В ближайшее время рост заболеваемости коронавирусом продолжится Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области в пятницу, 14 января, произошел скачок заболеваемости коронавирусом. За сутки COVID-19 диагностировали у 536 уральцев.

О причинах резкого роста заболеваемости «КП-Екатеринбург» рассказал эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьев.

- Здесь два фактора, которые друг на друга накладываются. Первая рабочая неделя в новом году, первая учебная неделя. Можно было ожидать, что будут изменения в эпидситуации. Произошло возвращение людей к моменту начала второго полугодия в учебных учреждениях. Второй фактор связан с распространением омикрона, он должен себя уже проявлять в крупных городах. В Москве это уже очевидно, и у нас, думаю, это уже может свою роль играть, - рассказывает Александр Соловьев.

По словам эксперта, в ближайшее время рост заболеваемости продолжится, и связано это будет именно с «омикроном», так как этот штамм распространяется очень стремительно.

- Этот штамм получил уже достаточно широкое распространение. Мы видим по другим странам, что это выливается в рост случаев инфицирования, обращения за амбулаторной помощью и госпитализацией. Поэтому нужно в ближайшую неделю настраиваться на увеличение нагрузки на здравоохранение, - заключил Александр Соловьев.

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