За день от COVID-19 погибли 19 уральцев Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области резко выросла заболеваемость коронавирусом. Еще вчера цифра новых случаев COVID-19 была на отметке 410 человек за сутки. Сегодня этот показатель – 536 заразившихся уральцев. Из них 252 – жители Екатеринбурга, сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией.

Также новые случаи заражения коронавирусом зафиксировали в Ревде, Нижнем Тагиле, Карпинске, Первоуральске, Серове, Дегтярске, Верхней Пышме, Красноуфимске и других населенных пунктах Свердловской области.

Всего с начала пандемии COVID-19 нашли у 204 438 уральцев. При этом полностью вылечиться от инфекции удалось 178 606 свердловчанам. За минувшие сутки из больниц выписали 547 человек.

При этом состояние 317 пациентов медики оценивают как тяжелое. Из них 177 находятся в реанимациях, в том числе 137 подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние еще 1 632 жителей региона оценивают как среднее.

Кроме того, за прошедшие сутки от коронавируса скончались 19 уральцев. С начала пандемии от инфекции умерли 9 705 человек.

На новогодних праздниках, 5 января 2022 года, количество зарегистрированных новых случаев заражения опустилось ниже 400 - до 395 в сутки. Показатель постепенно снижался и 12 января достиг 366 случаев COVID-19 за день.

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