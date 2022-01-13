В январе дважды ограничат движение по трассе Екатеринбург-Шадринск-Курган

Речь идет об участке на железнодорожном переезде на 55 километре трассы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В январе 2022 года движение по трассе Р-354 Екатеринбург-Шадринск-Курган дважды ограничат. Об этом сообщает «Уралуправтодор».

Речь идет об участке на железнодорожном переезде на 55 километре трассы. Там будут проводить плановые аварийные работы. Движение будет ограничено с 20:00 17 января до 06:00 18 января. Кроме того, движение на железнодорожном переезде будет ограничено с 20:00 20 января до 06:00 21 января.

- Пропуск автотранспорта предусмотрен в одностороннем порядке, - говорится в сообщении «Уралуправтодора».

В ведомстве отметили, что на месте работ будут установлены дорожные знаки. Там попросили водителей учитывать информацию об ограничении движения при планировании маршрута.

В Екатеринбурге в свою очередь из-за строительства магистралей продолжают действовать ограничения на движения транспорта по некоторым улицам. Ограничения касаются улиц Сурикова, Куйбышева и Объездной дороги.