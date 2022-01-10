В Екатеринбурге закрыто движение по важным магистралям

Из-за перекрытия улиц изменят автобусные маршруты Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге из-за строительства магистралей продолжают действовать ограничения на движения транспорта по некоторым улицам. Об этом сообщает мэрия.

Компания «Инвестторгстрой» продлила срок закрытия движения по заезду с Объездной дороги на мост на улице Белинского. Ограничения будут действовать до 15 мая 2022 года. На этом участке будут строить новую магистраль.

Также до 7 апреля 2023 года будет закрыто движение по улице Сурикова от Авиационной до переулка Златоустовского. Это связано с тем, что на улице Сурикова будут проводить тепловую, бытовую канализации и водопровод.

Кроме того, с 15 января 2022 года по 31 января 2023 года предприятие «АльмакорГруп» закроет движение по проезду от улицы Куйбышева до Сибирского тракта. Там будут строить транспортную развязку на пересечении переулка Базового с улицей Комсомольской и Сибирским трактом.

Из-за этого до 4 ноября 2024 года маршрут изменят автобусы № 24, 65, 047 и 56, которые едут в направлении улицы Восточной. На их пути отменят остановку «Комсомольская» на Сибирском тракте. При этом маршрут № 56 сохранит ее в направлении станции «Птицефабрика».

При этом на маршрутах появятся новая остановка «Переулок Активистов» в районе дома № 12 на Сибирском тракте. Остановка будет действовать в оба направления для автобусов № 24, 65, 71, 76, 047, а также для маршрута № 56 в направлении улицы Восточной.

Мэрия просит екатеринбуржцев с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршруты поездок.

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