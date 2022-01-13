Губернатор Евгений Куйвашев рассказал о планах переезда правительства

Губернатор Евгений Куйвашев во время итоговой пресс-конференции 13 января 2022 Фото: Алексей БУЛАТОВ

На итоговой пресс-конференции 2021 года свердловский губернатор Евгений Куйвашев рассказал о планах переезда регионального правительства.

- Очень неудобно, что больше 27 зданий правительства разбросаны по всему городу. Впервые идею переезда мы озвучивали в 2019 году и мы до сих пор не оставляем эти планы. Мы с коллегами рассчитываем сейчас, как принадлежащие нам здания перевести в городской оборот. То есть их нужно продать под размещение жилья или офисных центров, а все вырученные деньги пустить на строительство нового здания правительства, - заявил глава региона.

Напомним, переезд планировался в микрорайон «ВИЗ-Правобережный». Сейчас все здания свердловского кабмина разбросаны по городу. Так, региональное Министерство физической культуры и спорта находится на Малышева, 101, Министерство соцполитики – ул. Большакова, 105, Минобразования на – Малышева, 33.