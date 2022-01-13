В Свердловской области в 2021 году построили шесть школ

Евгений Куйвашев подвел итоги 2021 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области в 2021 году построено и открыто 6 новых школ. Учебные заведения заработали в Екатеринбурге и Верхней Пышме. Об этом на итоговой пресс-конференции рассказал губернатор Евгений Куйвашев.

Также продолжают открываться новые детские сады. За год на Среднем Урале появилось 2 тысяч мест в детских садах для детей в возрасте от 1,5 до трех лет.

- Мы не останавливались в вопросах модернизации нашей медицинской службы. Переоснастили 14 сосудистых центров. Шесть новых школ в прошлом году построили. За год продолжили реализацию крупных инвестиционных проектов, - говорит Евгений Куйвашев.

Также, по словам главы региона, новые резиденты особой экономической зоны «Титановая долина» заключены инвестиционные контракты на сумму в 12 миллиардов рублей.

- В дорожной инфраструктуре строительный бум. Смогли чуть более 7,5 миллиардов рублей федерального бюджета привлечь. Почти три миллиона квадратных метров жилья удалось сдать за год, - рассказал о достижениях области в 2021 году.

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