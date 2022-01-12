Синоптики рассказали, когда в Свердловской области отступят морозы

Скоро в регионе установится хорошая погода для зимних прогулок Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловскую область после потепления в первые дни нового года пришла морозная погода. И хотя холода стоят недолго, свердловчане уже ждут потепления. И, по данным синоптиков, мерзнуть жителям региона осталось недолго.

- В ближайшие сутки будет морозная погода, затем потеплеет, - рассказала «КП-Екатеринбург» главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.

Так, к концу рабочей недели и в предстоящие выходные дни столбики термометров ночью покажут от -9 до -15 градусов, днем от -6 до -12 градусов. Как отметили в Уральском гидрометцентре, это на 4-6 градусов выше нормы. Кроме того, вероятны снегопады и порывистый ветер.

- В первой половине следующей недели движение через Урал атмосферных фронтов обусловит колебание температуры: от умеренного мороза в первые дни недели (-17,-22 градусов) до относительно слабого минуса в середине недели (-5,-8 градусов), - добавили в уральском гидрометцентре.

Напомним, ранее мы писали, что Свердловскую область до вечера, 13 января накрыл смог.