Урал накроет смог

Предупреждение начало действовать с 20:00 11 января Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловскую область накроет смог. Такое предупреждение появилось на сайте Уральского Гидрометцентра.

- Ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе, - говорится в сообщении.

Предупреждение начало действовать с 20:00 11 января и продлится до вечера 13 января.

Ранее стало известно, что в первую рабочую неделю после новогодних праздников в Свердловскую область придут морозы. 12 января синоптики ожидают переменную облачность без осадков. Днем температура будет достигать -13… -18 °C, но ветер будет слабым.

В Екатеринбурге в свою очередь температура не будет опускаться ниже -18 °C ночью и ниже -15 °C днем. Существенных осадков не ожидается.