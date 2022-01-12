Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
-18°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество12 января 2022 6:52

Урал накроет смог

Он продержится до вечера 13 января
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Предупреждение начало действовать с 20:00 11 января

Предупреждение начало действовать с 20:00 11 января

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловскую область накроет смог. Такое предупреждение появилось на сайте Уральского Гидрометцентра.

- Ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе, - говорится в сообщении.

Предупреждение начало действовать с 20:00 11 января и продлится до вечера 13 января.

Ранее стало известно, что в первую рабочую неделю после новогодних праздников в Свердловскую область придут морозы. 12 января синоптики ожидают переменную облачность без осадков. Днем температура будет достигать -13… -18 °C, но ветер будет слабым.

В Екатеринбурге в свою очередь температура не будет опускаться ниже -18 °C ночью и ниже -15 °C днем. Существенных осадков не ожидается.