На Урал придут морозы до -30

Температура днем в Свердловской области не будет опускаться ниже -18 °C Фото: Алексей БУЛАТОВ

В первую рабочую неделю после новогодних праздников в Свердловскую область придут морозы. В горах похолодает до -30 °C. Об этом говорится в данных Уральского гидрометцентра.

В понедельник, 10 января, днем температура будет достигать -8… -13 °C. Ветер будет юго-западным 3-8 метров в секунду. В этот день будет наблюдаться переменная облачность, местами пройдет небольшой снег. На дорогах образуется снежный накат.

В ночь на 11 января температура опустится до -11… -16 °C, в горах похолодает до -21 °C. Во вторник также будет переменная облачность, а местами пройдет небольшой снег. Днем термометр покажет -8.. -13 °C, в горах похолодает до -18 °C. Ветер будет слабым.

В ночь на среду воздух прогреется до -15… -20 °C, в горах до -25… -30 °C. Синоптики ожидают переменную облачность без осадков. Днем температура будет достигать -13… -18 °C. Ветер будет слабым.

В Екатеринбурге температура воздуха с 10 по 12 января не будет опускаться ниже -18 °C ночью и ниже -15 °C днем. Существенных осадков не ожидается.

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