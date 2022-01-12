В «Гринвиче» опровергли сообщения об эвакуации

Факт эвакуации опровергли Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге, днем 12 января посетители и сотрудники торгово-развлекательного центра «Гринвич» получили уведомление об эвакуации. Однако, сотрудники рассказали, что тревога была ложной.

- Произошло ложное срабатывание в офисной части, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе «Гринвича».

Что именно вызвало тревогу, не уточняется. Также в ТРЦ «Гринвич» опровергли факт эвакуации персонала и посетителей. Напомним, в Екатеринбурге массово «заминировали» школы и ВУЗы.

- В школы и вузы Екатеринбурга в связи с сообщениями о лжеминировании выезжает спецподразделение «Вымпел», - рассказал источник «КП»-Екатеринбург в силовых структурах. - Эвакуация носит массовый характер. Организатор рассылал сообщение по электронной почте. Сейчас отправителя письма активно ищут сотрудники спецслужб. Эвакуация школ и вузов проходит в штатном режиме.

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