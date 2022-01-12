В Свердловской области после вмешательства приставов восемь детей обеспечили необходимым лекарством

Минздраву и компании-поставщику направили копии постановлений о возбуждении исполнительных производств Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области после вмешательства приставов восемь детей обеспечили жизненно необходимым лекарством. Препарат «Сабрил» не поступал в больницы региона для выдачи пациентам.

- В Межрайонный отдел судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств ГУФССП России по Свердловской области на исполнение поступило восемь исполнительных документов об обязании Минздрав Свердловской области обеспечить лекарственным препаратом «Сабрил» восемь несовершеннолетних по жизненным показаниям, - рассказали в ГУФССП России по Свердловской области.

Минздраву и компании-поставщику направили копии постановлений о возбуждении исполнительных производств. Кроме того, организации вручены требования об исполнении судебных актов, а также предупреждение об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ (Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта).

После принятых судебными приставами мер, должник исполнил обязательства - лекарственный препарат поступил в больницы региона для выдачи маленьким пациентам.