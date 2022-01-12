Здание учебного заведения будет рассчитано на 1 200 мест Фото: «Форум-групп»

«Губернаторский лицей» в Солнечном построят к 2023 году. Контракт на строительство по итогам аукциона заключили с «Атомстройкомплексом». Компания займется первым этапом строительства - построит само здание учебного заведения на 1 200 мест с интегрированным блоком детского технопарка «Кванториум».

- Инновационная школа, получившая неофициальное название «губернаторский лицей», существенно отличается от типовых проектов городских школ, - рассказали в департаменте информполитики региона. - Ее главные отличия - многофункциональные и трансформируемые помещения, проницаемые пространства.

Ранее проектировщики заверили, что в «Губернаторском лицее» будут созданы многофункциональные и трансформируемые классы, творческие мастерские, лаборатории, функциональные коридоры, рекреации и комьюнити-зоны. Площадь масштабного объекта, по замыслу разработчиков, составит свыше 28 тысяч квадратных метров.

Отметим, что втором этапе планируется строительство общественного центра с отдельным входом с пешеходной аллеей и просторным атриумным пространством. Здесь будет сделана в том числе общественная библиотека, спортивные секции, творческие мастерские. Предполагается, что он будет ежедневно открыт для жителей и гостей района. Конкурсная документация для него пока разрабатывается.