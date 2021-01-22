Будет скалодром и студия звукозаписи: в Солнечном построят лицей, который примет 1200 учеников

Площадь масштабного объекта, по замыслу разработчиков, составит свыше 28 тысяч квадратных метров. Фото: «Форум-групп»

В микрорайоне Солнечном, расположенном в Чкаловском районе Екатеринбурга, появится «Губернаторский лицей». Презентация проекта состоялась 22 января.

– «Губернаторский лицей» – уникальный образовательный центр нового типа в социально-образовательном кластере микрорайона, - рассказали в администрации Екатеринбурга.

Проектировщики заверили, что в «Губернаторском лицее» будут созданы многофункциональные и трансформируемые классы, творческие мастерские, лаборатории, функциональные коридоры, рекреации и комьюнити-зоны.

Площадь масштабного объекта, по замыслу разработчиков, составит свыше 28 тысяч квадратных метров. Лицей должен стать не только учебным заведением, но и центром притяжения для жителей всего Солнечного.

- Многофункциональный комплекс включает в себя общеобразовательную школу на 1 тысячу 200 учеников со стадионом, детский технопарк «Кванториум», медиацентр с публичной библиотекой, коворкинг, художественную и звукозаписывающую студию, - рассказали в администрации Екатеринбурга.

Для жителей Солнечного будет доступен 12-метровый скалодромом. Кроме того, на базе лицея городские власти планируют организовать множество кружков и секций разных направлений.

Строительством амбициозного проекта займетса девелоперская компания «Форум-групп». Лицей планируют построить уже к 2023 году.