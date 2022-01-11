Новогодние праздники в Екатеринбурге провели 25 тысяч туристов

Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга

Около 25 тысяч туристов провели новогодние праздники в Екатеринбурге. Отельеры уральской столицы заявили, что в гостиницы бронировали как гости из соседних регионов, так и иностранцы. Средняя загрузка гостиничной сферы с 30 декабря 2021 года по 9 января 2022 года составила 65 %

- Продолжительность отдыха составила 3-4 дня. Кроме того, большой популярностью пользовался тур одного дня. Гости посещали ледовый городок на площади 1905 года, культурные учреждения и знаковые исторические места, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Кстати, для комфортного проживания в городе открыто более 120 отелей и гостиниц, рассчитанных на 11.6 тысяч мест. Ранее губернатор рассказал, что в новогодние каникулы в Свердловской области побывали 140 тысяч туристов. По словам губернатора Евгения Куйвашева, в основном это были люди из соседних регионов, однако были у нас и гости из Канады, Франции, Китая и даже с Кубы.