За новогодние каникулы Свердловскую область посетили 140 тысяч туристов

Фото: Instagram Евгения Куйвашева

В новогодние каникулы в Свердловской области побывали 140 тысяч туристов. По словам губернатора Евгения Куйвашева, в основном это были люди из соседних регионов, однако были у нас и гости из Канады, Франции, Китая и даже с Кубы.

- В эти дни аэропорт принял более 100 тысяч человек. 1 января, кстати, в Кольцово всех встречал и провожал Дед Мороз — для новогоднего настроения. Крупные отели в каникулы были загружены примерно на 60%. А на загородных базах отдыха все забронировали заранее, - написал Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram.

Глава региона заметил, что понимает предпочтения туристов, ведь зима на Урале отличается особенной красотой: тут есть и снег, и лес, и горы. Кстати, только на горе Белой за время выходных насчитали порядка 40 тысяч лыжников и сноубордистов. Губернатор добавил, что Свердловская область готова и дальше радовать туристов со всего мира своей гостеприимностью.