Горка в парке Маяковского будет работать до конца марта

Билеты на этот аттракцион будут действительны весь сезон. Фото: пресс-служба ЦПКиО

Горка Тинькофф в центральном парке культуры и отдыха имени Маяковского будет работать до конца марта. Как сообщает ЦПКиО, билеты на этот аттракцион будут действительны весь сезон.

-Ждем всех, кто еще не успел попробовать скатиться с высоты пятиэтажного дома, - рассказали в парке.

Новогодняя атмосфера: гирлянды, елочные игрушки и ретро украшения сохранятся до конца января, каток «Северное сияние» будет открыт всю зиму, также, как и фудкорты, работающие по выходным.

Ранее стало известно, что жители Екатеринбурга все новогодние праздники гуляли в парке Маяковского. Самой популярной локацией в каникулы конечно же стала недавно открытая горка. Посетители скатились с нее больше 25 тысяч раз.