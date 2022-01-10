В парке Маяковского посетители горки скатились с нее больше 25 тысяч раз

Горка в парке Маяковского будет работать до конца марта Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Екатеринбурга все новогодние праздники гуляли в парке Маяковского. Самой популярной локацией в каникулы конечно же стала недавно открытая горка. Посетители скатились с нее больше 25 тысяч раз.

- Аттракцион работал на максимуме своей пропускной способности, тем не менее иногда гостям приходилось постоять в очереди, чтобы попасть на него. К сожалению, такие ситуации невозможно предотвратить, так как желающих попасть на самую высокую и необычную горку было много, - рассказали в пресс-службе парка.

Планируется, что горка будет работать до конца марта. Всего в новогодние каникулы парк посетили больше 300 тысяч человек. Из них около 40 тысяч человек встретили в парке Новый год - 31 декабря парк работал до трех часов ночи.

Каток «Северное сияние» в парке Маяковского за первые дни нового года уже посетили 30 тысяч человек. Фабрика подарков Деда Мороза и Замок призраков приняли в каникулы больше 3 тысяч человек. На сегодня они закончили работу в этом сезоне.