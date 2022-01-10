Роспотребнадзор нашел просрочку в уральских магазинах «Магнит» и «Перекресток»

Товары с истекшим сроком годности выявили в Полевском и Екатеринбурге Фото: Алексей БУЛАТОВ

В уральских магазинах «Магнит», «Верный» и «Перекресток» нашли просроченные товары. Об этом сообщает Роспотребнадзор по Свердловской области.

Просроченные снеки нашли в Полевском в «Магните» на улице Ленина, 11. Также снэки и кондитерские изделия с истекшим сроком годности обнаружили в магазине «Верный» на улице Свердлова, 10А.

Кроме того просрочку выявили и в Екатеринбурге в магазине «Перекресток». В точке на улице Братская, 27, корпус 3 нашли колбасные изделия с истекшим сроком годности.

- Юридическим лицам выданы предписания о приостановке реализации продукции. По выявленным нарушениям будут приняты меры в соответствии с КоАП РФ, - говорится в сообщении свердловского Роспотребнадзора.

В декабре 2021 года на улицах разных районов Екатеринбурга стали торговать некачественной красной икрой, которая является подделкой. После этого на рейды вышли сотрудники полиции, Россельхознадзора и общественники. 27 декабря в ходе рейда выявили склад с большой партией икры на территории промзоны на улице Малышева, 145. Там изъяли около тонны икры.

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