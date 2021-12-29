Екатеринбург наводнили паленой красной икрой

Не всю икру удалось продать доверчивым горожанам. Фото: Дмитрий Чукреев

В декабре 2021 года на улицах разных районов Екатеринбурга стали торговать некачественной красной икрой, которая является подделкой. После этого на рейды вышли сотрудники полиции, Россельхознадзора и общественники.

- Жители стали жаловаться, что продают икру цыгане и сомнительные люди по 250 рублей за банку, если три банки, то за 500 рублей отдают. Горожане говорят, что эта икра невкусная, с запахом. Покупатели стали проверять дома икру – опускать в кипяток. Настоящая икра побелеет. Тут же ничего не происходило, вода просто окрашивалась. Было понятно, что это некачественный продукт, - рассказал «КП-Екатеринбург» общественный деятель Дмитрий Чукреев.

По его словам, в прошлые годы горожане с такой проблемой в полицию не обращались, а сейчас только общественники получили десятки жалоб, которые подтвердились. Главным признаком контрафакта является указание в качестве производителя фирмы, которая давно ликвидирована.

Одна из точек быта расположилась недалеко от станции метро "Динамо". Фото: Дмитрий Чукреев

Очередной рейд провели 27 декабря, когда участники выявили склад с большой партией икры на территории промзоны по улице Малышева, 145. Около тонны икры изъяли сотрудники полиции и Россельхознадзора. Там предприниматели реализовывали икру производства ООО «Персей», также уже не существующего. Там изъяли более 4 тысяч банок.

- До этого на одном из сайтов выставлялись объявления, женщина на улице Комвузовская, 45 в гараже хранила икру. Оттуда забрали 2 тысячи банок разного наименования поддельной икры, - рассказывает «КП-Екатеринбург» Дмитрий Чукреев.

Торгуют поддельной красной икрой на улицах Центра, Сортировки, ЖБИ и Уралмаша. Всего участники рейдов за две недели проверили десять точек, изъяв около 10 тысяч банок фальсификата. На мелких торговых точках, в торговых лотках изымали по одной-две коробки, в каждой из которых по 108 банок.

Напоминаем, что качественную красную икру в консервах можно приобрести в магазинах по рыночной цене.