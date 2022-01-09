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Происшествия9 января 2022 13:04

На трассе под Екатеринбургом загорелся лесовоз с бревнами

Водитель грузовика успел выбежать из машины
Анастасия БАШКИРЦЕВА
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Мужчина успел вовремя выбежать из машины.

Мужчина успел вовремя выбежать из машины.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

На трассе около Екатеринбурга на площади десяти квадратных метров загорелся лесовоз с бревнами. Как сообщает ГУ МЧС по Свердловской области "КП-Екатеринбург" пламя охватило кабину водителя на площади 10 квадратных метров.

Мужчина успел вовремя выбежать из машины. На место оперативно приехали 10 человек личного состава и две единицы техники и потушили огонь. Перевозимые бревна остались целыми.

Напомним, что в Каменске-Уральском из-за пожара в одноэтажном доме барачного типа погиб один человек. Как сообщает ГУ МЧС по Свердловской области, возгорание произошло в 11:32 на улице Зеленой.

В 11:48 пожар был локализован и ликвидирован. Из горящей квартиры был спасен один человек, а позже пожарные обнаружили труп еще одного жильца.