В Каменске-Уральском из-за пожара в бараке погиб один человек

На площади 3 квадратных метров горели домашние вещи.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Каменске-Уральском из-за пожара в одноэтажном доме барачного типа погиб один человек. Как сообщает ГУ МЧС по Свердловской области, возгорание произошло в 11:32 на улице Зеленой.
- На площади 3 квадратных метров горели домашние вещи, - рассказали в МЧС.
На место оперативно приехали 11 человек личного состава и три единицы спецтехники. В 11:48 пожар был локализован и ликвидирован. Из горящей квартиры был спасен один человек, а позже пожарные обнаружили труп еще одного жильца.
За комментарием мы обратились в Следственный Комитет по Свердловской области.
Напомним, что в Заречном на лодочной станции потушили крупный пожар. Как сообщает ГУ МЧС по Свердловской области сообщение о пожаре поступило в часть 8 января в 22:26.