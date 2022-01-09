В Каменске-Уральском из-за пожара в бараке погиб один человек

На площади 3 квадратных метров горели домашние вещи. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Каменске-Уральском из-за пожара в одноэтажном доме барачного типа погиб один человек. Как сообщает ГУ МЧС по Свердловской области, возгорание произошло в 11:32 на улице Зеленой.

- На площади 3 квадратных метров горели домашние вещи, - рассказали в МЧС.

На место оперативно приехали 11 человек личного состава и три единицы спецтехники. В 11:48 пожар был локализован и ликвидирован. Из горящей квартиры был спасен один человек, а позже пожарные обнаружили труп еще одного жильца.

За комментарием мы обратились в Следственный Комитет по Свердловской области.

Напомним, что в Заречном на лодочной станции потушили крупный пожар. Как сообщает ГУ МЧС по Свердловской области сообщение о пожаре поступило в часть 8 января в 22:26.