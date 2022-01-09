В Заречном потушили крупный пожар на лодочной станции

На место оперативно приехали 5 единиц техники. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Заречном на лодочной станции потушили крупный пожар. Как сообщает ГУ МЧС по Свердловской области сообщение о пожаре поступило в часть 8 января в 22:26.

- На площади 180 квадратных метров сгорели: автомобиль "Mercedes -Benz 210 D", катер и кровля. Повреждены: стены и имущество эллинга для хранения катеров, - рассказали в МЧС.

На место оперативно приехали 5 единиц техники и 26 человек личного состава. Возгорание было потушено в 2:42, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 05:32. Информация о пострадавших не поступала.

Напомним, что в Екатеринбурге пожарные спасли 89 человек во время возгорания в жилой многоэтажке на улице Академика Постовского. Как оказалось, на площади в четыре «квадрата» вспыхнула кабина лифта: были повреждены внутренняя отделка и электродвигатель между вторым и третьим этажами.